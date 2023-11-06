«Рубин» открыл счёт в матче с «Уралом»

В предпоследнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Урал» принимает «Рубин». Первый час игры прошёл без голевых атак, в итоге казанцы реализовали свой полумомент. Дмитрйи Кабутов навесил с правого края штрафной площади, Никола Чумич толком не смог нанести удар, но первым на мяче оказался Валентин Вада и головой направил его в правую часть ворот. Голкипер парировал, но уже за ленточкой.

0:1 на табло, «Рубин» выходит на девятое место, а соперник остается 12-м. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.