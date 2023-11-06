Гюрлюка ожидает медобследование – турок получил удар по рёбрам

Игрока атаки «Оренбурнга» Эмирджана Гюрлюка ожидает медицинское обследование, заявил спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев после домашней игры с «Ростовом».

«Гюрлюк получил удар по ребрам. Ему предстоит пройти медобследование», - сказал Андреев «Матч ТВ».

Турок вышел на поле на 67-й минуте игры, однако в конце тайма про него жёстко сыграл игрок соперника – главный арбитр встречи фола на футболисте не зафиксировал.

20-летний футболист перебрался на Южный Урал минувшим летом, в этом сезоне в его активе гол и два ассиста за клуб в 14 матчах.

Как «Ростов» увёз ничью из Оренбурга