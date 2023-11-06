Первый тренер Соболева: «Может, Абаскалю не нравится Александр чисто по-человечески»

Александр Горбунов, который является первым тренером форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об отсутствие игрока в матче против «Локомотива».

Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Соболев всю игру провел на скамейке запасных.

«Конечно, Соболева не хватило «Спартаку» для победы. Не знаю, есть ли конфликт между Соболевым и Абаскалем, но отношение к нему не очень хорошее. Может, Абаскалю не нравится Соболев чисто по-человечески», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей и записал в свой актив четыре ассиста.