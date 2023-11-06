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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России

06 Ноября 2023 • 17:40 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

В «Факеле» провели опрос и выяснили, что за воронежский клуб Премьер-лиги болеют аж в 145 населённых пунктах Российской Федерации.

«Владивосток и Норильск, Мурманск и Симферополь – факелоны живут в разных регионах огромной страны», - говорят в клубной пресс-службе.

Помимо российских городов, «Факел» поддерживают в Беларуси – в городах Минск и Мозырь.

Напомним, что «Факел» - один из лидеров по посещаемости в РПЛ. После 14 тура воронежцы под руководством Сергея Ташуева идут на девятом месте турнирной таблицы и не проигрывают никому в рамках чемпионата России с третьей декады сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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