Пименов: Личка как тренер мне симпатичен

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о главном тренере столичного клуба Марцеле Личке.

Экс-игрок сборной России отметил, что ему нравится чешский специалист, ведь в личном общении произвел приятное впечатление, и с ним можно поговорить открыто.

«Я не переживал, что он не тренер для большой команды. В «Оренбурге» он создал серьёзную и боеспособную команду. В «Динамо», конечно, ему столько времени не дадут, но команда уже находится в группе лидеров», - приводит слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, что «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, но сегодня, 7 ноября, они играют против «Сочи» и при победе могут подняться на третью позицию.