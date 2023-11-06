Дьяков знает, на каком месте «Ростов» уйдёт на зимнюю паузу

Бывший центральный защитник «Ростова» и столичного «Динамо» Виталий Дьяков считает, что дончане уйдут на зимнюю паузу на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата России.

«Карпин прекрасно знает свою команду, а игроки - его требования. На зимний перерыв они уйдут на более спокойном месте в таблице. Полагаю, в первой десятке на 10-м месте закончат», - говорит Дьяков для Metaratings.

Напомним, что «Ростов» в официальных матчах не проигрывает уже четыре игры подряд. В понедельник «жёлто-синие» разошлись миром в гостях у неуступчивого «Оренбурга» на его поле – 1:1. Теперь у ростовчан как минимум до завершения матча «Урала» и «Рубина» в активе 17 баллов и 10 место турнирной таблицы Премьер-лиги.