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Жуков: От Рябчука ожидали большего

06 Ноября 2023 • 17:28 Комментировать

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака», высказался об игре защитника столичного клуба Олега Рябчука.

Политический деятель отметил, что от игрока ждали большего, ведь все-таки он был лучшим футболистом Молдавии на протяжении трех лет подряд.

«Нельзя сказать, что он проявлял себя на поле как надежный защитник. Хотя, опять же, в матче с «Локо» он мне понравился», - приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнерам по команде.

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Спартак Москва Александр Жуков Олег Рябчук ещё теги
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