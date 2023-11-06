Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич: «Если бы сборные России и Словении сейчас встретились, победили бы словенцы»

06 Ноября 2023 • 17:28 Комментировать

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич порассуждал о вымышленном товарищеском матче сборных России и Словении и заявил, что прямо сейчас балканская команда бы обыграла россиян благодаря одному фактору.

«Если б сейчас наши сборные встретились, у нас была бы более сильная команда и мы бы могли победить. Ваши игроки чуть слабее футболистов Словении, почти все они из российского чемпионата, а наши - из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», - говорит защитник Metaratings.

Отметим, что более двух лет россияне и словенцы встречались в отборочной группе на чемпионат мира 2022 года. В обоих матчах (домашнем и гостевом) победили россияне – 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словении Ваня Дркушич ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
1
1
2.40 3.70 2.90
Видео
92 мин
Урал Урал
Рубин Рубин
0
1
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
18:11 · Россия. Премьер-лига
Гюрлюк избежал перелома ребра слухи
18:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Шинником»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна не сыграет против «Сочи» по семейным обстоятельствам
18:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» и «Локомотив» превратились в середнячков»
18:04 · Россия. Премьер-лига
Андрей Ещенко: Если бы «Спартак» играл с «Локомотивом» в равных составах, то выиграл бы
18:02 · Россия. Премьер-лига
Голенкову наложили швы после матча с «Оренбургом»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» открыл счёт в матче с «Уралом»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гюрлюка ожидает медобследование – турок получил удар по рёбрам
17:48 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Соболева: «Может, Абаскалю не нравится Александр чисто по-человечески»
17:40 · Россия. Премьер-лига
За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России
17:39 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Личка как тренер мне симпатичен
17:34 · Россия. Премьер-лига
Дьяков знает, на каком месте «Ростов» уйдёт на зимнюю паузу 1
17:28 · Россия. Премьер-лига
Жуков: От Рябчука ожидали большего
17:28 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Если бы сборные России и Словении сейчас встретились, победили бы словенцы»
Все новости
Рекомендуем