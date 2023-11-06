Дркушич: «Если бы сборные России и Словении сейчас встретились, победили бы словенцы»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич порассуждал о вымышленном товарищеском матче сборных России и Словении и заявил, что прямо сейчас балканская команда бы обыграла россиян благодаря одному фактору.

«Если б сейчас наши сборные встретились, у нас была бы более сильная команда и мы бы могли победить. Ваши игроки чуть слабее футболистов Словении, почти все они из российского чемпионата, а наши - из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», - говорит защитник Metaratings.

Отметим, что более двух лет россияне и словенцы встречались в отборочной группе на чемпионат мира 2022 года. В обоих матчах (домашнем и гостевом) победили россияне – 2:1.