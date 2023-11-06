Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает рулевого «Факела» Сергея Ташуева лучшим тренером октября.

«Факел» - молодцы, в прошлом месяце брали очень много очков. Но вряд ли нужно говорить о тренере, мне трудно это судить. Всё-таки надо ориентироваться, что если ты со дна поднимаешься и даёшь какой-то результат – это одно. А лучший тренер - он в лучших командах, которые показывают лучший футбол. Я не могу сказать, что такое я увидел в «Факеле». Безусловно, молодцы, успех, победы, но лучшим тренером Ташуева я не смогу назвать», — сказал Балахнин.

Сергей Ташуев возглавил «Факел» 8 сентября 2023 года. В октябре команда из Воронежа под руководством 64-летнего специалиста провела пять матчей, в которых лишь один раз сыграла вничью, а остальные выиграла.

В турнирной таблице РПЛ «Факел» занимает девятое место, набрав 18 очков.