Рианчо: «На футболистов и тренеров «Спартака» всегда давят СМИ, им надо иметь железные нервы»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о давлении на столичный коллектив.

«Обыграть «красно-белых» — всегда престижно. На футболистов и тренерский штаб «Спартака» всегда давят СМИ, надо иметь железные нервы, чтобы с этим справляться. Но это никогда не может служить оправданием неудач», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), находясь на поле в меньшинстве с конца первого тайма.

На данный момент «красно-белые» идут на пятом в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 14 турах.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля одержали всего одну победу.