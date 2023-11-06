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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает заслуженным выход ЦСКА на третье место в чемпионате России эксклюзив

06 Ноября 2023 • 18:35 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает заслуженным нахождение ЦСКА на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.

«Наверное, да. Сейчас трудно назвать команду, которая явно может занимать третье место или восьмое. На данный момент группа команд примерно на одном уровне играют. Игра с «Пари НН» показала это. Конечно, посильнее ЦСКА был по уровню исполнителей и класса игроков. Тем не менее им эта победа очень тяжело далась. Поэтому к группе команд, которые могут занять третье место, я отнесу и «Динамо», и «Локомотив», всё равно большинство команд ещё подтянутся. То, что ЦСКА - реальный претендент на бронзу, – это 100%», - сказал Балахнин.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров расположился «Краснодар» с 31 очком, вторым идёт «Зенит» с 29 очками, а тройку замкнул ЦСКА, набрав 24 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
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