«Спартак» - на втором месте в РПЛ по матчам, в которых вёл, но потерял очки

Московский «Спартак» вчера вечером гостил у «Локомотива». Команды сыграли вничью, забив друг другу по одному голу – 1:1. Счёт во втором тайме открыл полузащитник «красно-белых» Антон Зиньковский.

Как отмечает «Цифроскоп», теперь «Спартак» стал вторым клубом в истории чемпионатов России по матчам, в которых открывал счёт, но в итоге терял очки. Таких матчей у «Спартака» набралось 127, москвичи обогнали «Крылья Советов», у которых 126 таких игр. Лидером рейтинга с отрывом является столичное «Динамо» - у «бело-голубых» набрался 151 такой матч.

После ничьей «Спартак» делит 5-7 места турнирной таблицы с «Динамо» и «Локомотивом» - у всех по 21 баллу.