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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич заявил, что «Краснодар» может прервать чемпионскую серию «Зенита»

06 Ноября 2023 • 17:10 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о чемпионской борьбе в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, что у «Краснодара» есть все шансы прервать чемпионскую серию «Зенита». Это очень хорошая команда с сильными футболистами. Я думаю, что в этом сезоне интрига сохранится вплоть до самого мая», — приводит слова футболиста Metaratings.

На данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав в 14 матчах 31 очко. «Сине-бело-голубые» располагаются на второй позиции, имея в своей копилке 29 зачетных баллов.

11 ноября «Краснодар» и «Зенит» определят победителя первого круга чемпионата России – 2023/24. Начало встречи между командами запланировано на 19:30 по московскому времени.

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