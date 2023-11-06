Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» объяснил неудачную серию «Крыльев Советов» в чемпионате России.

«С мотивацией у «Крыльев» всё в порядке. Другое дело, что они попали под такой каток, в какой-то степени, я про календарь говорю. В этих играх во многом зависело дальнейшее участие команды в группе лидеров. Но бывает такое в командах, когда идёт поражение за поражением, даже при игре неплохой. Когда клуб проигрывает, появляется нервозность, и в «Крыльях» скопилось это», — сказал Деменко.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина в чемпионате России занимают четвёртое место, набрав 22 очка после 14 туров. На данный момент серия самарского клуба без побед составляет четыре матча.