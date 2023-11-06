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Деменко – о неудачной серии «Крыльев Советов»: «Просто они попали под каток» эксклюзив

06 Ноября 2023 • 18:10 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» объяснил неудачную серию «Крыльев Советов» в чемпионате России.

«С мотивацией у «Крыльев» всё в порядке. Другое дело, что они попали под такой каток, в какой-то степени, я про календарь говорю. В этих играх во многом зависело дальнейшее участие команды в группе лидеров. Но бывает такое в командах, когда идёт поражение за поражением, даже при игре неплохой. Когда клуб проигрывает, появляется нервозность, и в «Крыльях» скопилось это», — сказал Деменко.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина в чемпионате России занимают четвёртое место, набрав 22 очка после 14 туров. На данный момент серия самарского клуба без побед составляет четыре матча.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Деменко Игорь Осинькин РПЛ ещё теги
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