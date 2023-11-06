Спортивный директор «Оренбурга»: Для победы не хватило пенальти, когда игрок «Ростова» из пустых ворот мяч выбивал рукой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев резко высказался о судействе в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором уральский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Спортивный функционер считает, что его команде для победы не хватило пенальти, когда защитник соперника Максим Осипенко рукой выбил мяч из пустых ворот.

«Обращение в ЭСК? А что толку обращаться? Подумаем. Уже надоело туда обращаться, ничего это не меняет», - приводит слова Андреева «РИА Новости».

«Оренбург» остался в зоне стыковых игр. В следующем туре подопечные Давида Деограсии сыграют против московского «Динамо».