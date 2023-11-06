Камоцци: «В начале сезона казалось, что «Спартак» будет претендовать на золото, но Абаскаль не справляется»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что с нынешним главным тренером Гильермо Абаскалем «красно-белым» не удастся выиграть чемпионат России.

По мнению Камоцци, 34-летнему испанцу не хватает опыта и навыков для выполнения столь серьёзной задачи.

«Грустно наблюдать за тем, как «Спартак» отдаляется от чемпионства. В начале сезона казалось, что «красно-белые» будут претендовать на золото, но Абаскаль не справляется с задачей», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В 14 турах РПЛ «Спартак» набрал 21 очко и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на 10 баллов.