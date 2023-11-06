Назван самый быстрый игрок дерби «Локомотива» и «Спартака»

Стал известен самый быстрый игрок минувшего дерби «Локомотива» и «Спартака». Напомним, команды встречались в воскресенье и расписали мировую – 1:1.

Как сообщает «Рустат», самую высокую максимальную скорость в минувшей игре показал универсальный защитник «Локомотива» Илья Самошников. Он разогнался до 34,38 км/ч, став лидером дерби по этому показателю.

А полузащитник московского «Спаратка» Данил Пруцев преодолел максимальную дистанцию среди всех игроков, вышедших вчера на поле «РЖД Арены» - 12 988 метров.

Ранее Пруцев прокомментировал игру своей команды в меньшинстве.