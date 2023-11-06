Дзюба повторил рекорд Веретенникова по домашним голам

Вчера вечером столичный «Локомотив» принимал в дерби «Спартак». Артём Дзюба забил бывшему клубу – благодаря его голу команды сыграли со счётом 1:1.

Как сообщает «Цифроскоп», для Дзюбы вчерашний гол стал 55-м домашним в чемпионатах России, если брать только вторые таймы. По этому показателю Артём догнал лидировавшего в этой номинации бывшего российского нападающего Олега Веретенникова, ещё один гол – и Дзюба станет рекордсменом чемпионатов России по оформленным дома голам вторых таймов.

Всего у Дзюбы в этом сезоне, отметим, набралось уже четыре гола и три голевые передачи – всё это в рамках 16 официальных матчей.