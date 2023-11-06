Погребняк: Мне кажется, порой «Зениту» скучновато играть в чемпионате

Бывший футболист питерского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы сыграет против «Краснодара».

Экс-игрок сборной России считает, что в Санкт-Петербурге мало кто считается фаворитом матча против «Зенита», также ему кажется, что его бывшей команде иногда скучно играть в чемпионате.

«Но матч с «Краснодаром» считается топовым. Мы будем наблюдать зрелищный и результативный футбол. «Краснодару» по силам взять очки. А «Зенит» будет возвращаться на первую строчку», - приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится в субботу, 11 ноября.