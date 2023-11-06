Деограсия обратился к арбитрам: «Просто прошу уважения к нашей команде, к «Оренбургу»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Чем можно быть довольным и недовольным в таком поединке? Насколько считаете справедливым такой результат?

- Получается, когда поставили пенальти «Ростову», ВАР пересмотрел, да, это был пенальти, ВАР принял такое решение, хорошо. Был еще момент, когда наш игрок ударил по воротам, игрок «Ростова» выбил с линии ворот рукой мяч. Почему этот момент не посмотрели? Я никогда не говорил плохо об арбитрах и никогда не буду, я тоже не хочу сейчас прятаться из-за этого, но я просто прошу уважения к нашей команде, к «Оренбургу».

- Исключительно по счету. 1:1 - насколько результат справедлив по такой игре? Можно быть довольным им на своем поле?

- Нет, как я сказал до этого, до начала матча, мы сегодня играли на победу, нам нужно было выигрывать. Эта победа для нас была важна, мы должны были выигрывать. Что касается нашей команды, наша команда сыграла хорошо, но в итоге победить не удалось.

- Что нужно сделать, чтобы ребят морально поддержать и подготовиться к выездной игре?

- Мы будем работать дальше, много, усердно. Это наша прямая обязанность. Сейчас мы поедем в Москву за тремя очками. Наша команда сплочена, будем дальше работать. У нас у всех общие задачи и цели.