Балахнин: «Результат матча «Оренбург» — «Ростов» справедлив»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ, в котором южане сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Напомним, что счёт открыли хозяева на 72-й минуте встречи, однако «Ростов» сумел уйти от поражения благодаря голу защитника Максима Осипенко на 85-й минуте.

Балахнин назвал ничейный результат справедливым исходом матча, отметив при этом, что концовка игры осталась за «Ростовом» из-за неудачных замен «Оренбурга».

«Счёт по игре, матч получился боевым. В конце («Ростов») был активен, но «Оренбург» мог и до финальной части забивать не один мяч», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что в следующем 15-м туре ростовчане сумеют доставить проблемы «Спартаку». Этот матч состоится 12 ноября.