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Кечинов: «Сыграв вничью с «Локомотивом», «Спартак» больше приобрел, чем потерял» эксклюзив

06 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Спартак Москва

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей со «Спартаком» 1:1, в матче 14-го тура РПЛ.

- Какое впечатление оставила игра?

- Тяжело пришлось «Спартаку» после удаления. Но надо отдать должное команде, что играя вдесятером, она не отошла назад и не отбивалась, не уповала только на то, чтобы сохранить нуди. Гости не боялись, атаковали, забили и имели еще возможности для взятия ворот. А в концовке игра вообще пошла на встречных курсах. Это говорит о том, что футболисты «Спартака» находятся в очень хорошей физической форме. Поэтому ничья говорит о том, что «красно-белые» больше приобрели, чем потеряли. Ведь они большую часть матча играли в меньшинстве.

- Можно ли записать в актив Абаскалю, что после удаления Хлусевича он перестроил игру так, что команда вообще не потеряла в качестве и даже повела в счете?

- Мне непонятно, почему он не выпустил Соболева. Это ведь напрашивалось. Исходя из того, что его команда вторую половину встречи проводила вдесятером, матч мог складываться по-разному. Но в некоторых моментах можно было упрощать игру, и если бы на поле был Соболев, то появилась бы возможность делать на него длинные передачи, уповая на то, что форвард зацепится за мяч, а кто-то из полузащитников будет поддерживать эти атаки. Видимо, конфликт зашел настолько далеко, что даже в таких ситуациях Соболева не выпускают. Это странно. Может быть, я чего-то не знаю.

- «Спартак» играл забросами в штрафную, особенно в начале матча. Как раз Соболева не хватало?

- Конечно. Не было ярко выраженного нападающего на поле, а Соболев при этом сидел в запасе. Очень странно.

- «Локомотив» разочаровал? Все-таки большую часть матча команда провела в большинстве.

- Нет. «Железнодорожники» играли неплохо, но разочаровала их реализация моментов. Были очень хорошие возможности, чтобы забить. Но использовать их «Локомотив» не смог. Только один Дзюба за счет своего индивидуального мастерства показал, как это надо делать.

- Для него было принципиальным забить бывшему клубу?

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- Для него всегда принципиально забить «Спартаку». Но соперник помешал отличиться больше, чем один раз. С ним очень плотно играли Чернов и Дуарте.

- «Локомотив» не может выиграть с 30 сентября. Чем это объясняется?

- Забить не могут. Все восхваляют Пиняева, о нем только и слышно. Но вы видели, как он вчера играл? Скорость у него есть, но когда дело доходит до удара, он то в молоко бьет, то в аут. Это говорит о том, что ему надо немного успокоиться. И общественности не стоит говорить о том, что этот футболист у нас самый лучший, чуть ли не Месси. Еще рано об этом судить. Ему еще работать и работать. Вчера мы видели реакцию Дзюбы на игру Пиняева. Артём был очень сильно недоволен действиями своего партнера. Если команда наладит реализацию, то победы однозначно пойдут. Игра-то у команды есть, особенно по сравнению с периодом немцев.

- У «Спартака» одна победа в последних шести матчах. Это провал?

- Есть задача, и она самая высокая. Но мы видим, что она в этом сезоне опять выполнена не будет. Как лихорадило команду, так это и продолжается. Очень сложно с такой игрой добиться каких-то высоких целей. «Спартак» не будет претендовать на высокие места в этом чемпионате.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов

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