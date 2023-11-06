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Рахимов - об «Урале»: «Такие команды наиболее опасны»

06 Ноября 2023 • 16:30 Комментировать
Урал
0:1
Рубин
1 2.20 X 3.35 2 3.55
2-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- «Рубин» прилично набрал ход. В чем секрет успеха, если он, конечно, существует?

- Я думаю, что такие отрезки, конечно, придают уверенности команде. Но еще раз, это всё вчерашний день, нужно двигаться дальше. Жить вчерашним днем неправильно, футбол не любит вчерашнего дня.

- Вы сделали приличную ротацию состава в кубковой игре и в чемпионате. Это связано с тем, что сейчас больше упор на чемпионат?

- В Кубке мы понимали, что у нас уже нет шансов пройти дальше, и дали возможность сыграть тем игрокам, у кого было меньше игровой практики. Были определенные проблемы с двумя-тремя игроками, поэтому была произведена такая ротация.

- Даку сегодня появляется в старте. Насколько хорошо готов?

- Поле покажет. Он пропускал игру по желтой карточке и всю эту неделю готовился. Посмотрим.

- Лазар Ранжелович, игрок, который совсем недавно выступал за «Урал», насколько для него сегодня принципиальный матч? Он что-то говорил по этому поводу?

- Нет, не спрашивал вообще, принципиально или нет, потому что он игрок на сегодня «Рубина». Естественно, точно он думает, как проявить себя с лучшей стороны в нашей команде.

- Когда готовились к «Уралу», какие основные моменты разбирали, на что обращали внимание при подготовке?

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- Я думаю, что сюрпризов много быть не может, потому что и те, и другие друг друга знают очень хорошо. Мы понимаем ту серию, которая сейчас есть у «Урала». Такие команды наиболее опасны, потому что им нужно исправляться. Но это проблемы «Урала», мы должны следить за собой и быть готовыми к тому, что нам сегодня предоставит соперник.

- Можно ли говорить, что сегодня матч за шесть очков, как  говорят некоторые журналисты?

- Очень часто это все называют. Но я говорю, что в любом случае будут давать максимум три.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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