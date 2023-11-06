Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что никогда не хотел играть за границей.

Вратарь отметил, что провел всю карьеру в столичном клубе, потому что это любовь с детства.

«Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются», - приводит слова Акинфеева ТАСС.

Также он отметил, что после окончания карьеры хотел бы путешествовать по Золотому кольцу.

Напомним, что Акинфееву на данный момент 37 лет, его соглашение с ЦСКА рассчитано до конца этого сезона.