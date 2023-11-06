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Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё»

06 Ноября 2023 • 16:29 Комментировать (2)
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что никогда не хотел играть за границей.

Вратарь отметил, что провел всю карьеру в столичном клубе, потому что это любовь с детства.

«Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются», - приводит слова Акинфеева ТАСС.

Также он отметил, что после окончания карьеры хотел бы путешествовать по Золотому кольцу.

Напомним, что Акинфееву на данный момент 37 лет, его соглашение с ЦСКА рассчитано до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев

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Комментарии (2)
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ингерман
06 Ноября 2023 в 16:42
ай акинфа - паточняк.. ведь, нигде больше бирёзак и грибов нетути.. сразу видать што ты заграныцей не бывал.. и не надыть.. А-ха-ха-ха! )))
kostet
06 Ноября 2023 в 17:02
Правильные грибы только в Питере)
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