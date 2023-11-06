Дьяков: «В матче с «Локомотивом» «Спартак» показал характер»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Дьяков отметил, что «Локомотив», игравший весь второй тайм в большинстве, не обладал заметным преимуществом. Поэтому итоговая ничья закономерна.

«В матче с «Факелом» я не увидел такого же усердия у «Спартака», как в игре с «Локомотивом» вчера. Они показали характер, именно поэтому смогли играть вдесятером большую часть матча. В конце концов, им даже повезло, что они не проиграли», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

После прошедшего матча «Спартак» с «Локомотивом» набрали по 21 очку и сейчас делят между собой пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что столько же баллов в своём активе имеет «Динамо», однако у «бело-голубых» есть одна игра в запасе.