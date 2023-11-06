Ганчаренко: «Вариант того, что Газинский может выйти, есть»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Непростая логистика, непростой выезд выдался у «Урала». В каком состоянии находится команда, не тяжело ли дались эти переезды?

- Нам о логистике говорить очень сложно, имея «Факел», «Ростов» и «Краснодар». Поэтому раз в месяц съездить и вернуться домой - не вижу в этом проблемы.

- Сегодня «Урал» играет в четыре защитника. Значит ли это, что при домашних трибунах будете все-таки больше играть в атаку?

- В атаку можно играть по-разному и в три, и в четыре защитника, просто в правильном расположении на поле, и, конечно, нам важно сегодня правильно атаковать.

- Сразу же вопрос по поводу Юрия Газинского. Сегодня болельщики ожидают его на поле. Ждать ли?

- Раз он в заявке, конечно. Вариант того, что он может выйти, есть, потому что он достаточно хорошо потренировался в эти дни.

- Не могу не спросить по поводу отсутствия Кики, его нет даже в заявке, с чем связано - травма или что-то еще?

- Нет. У нас сейчас широкая обойма, нам надо было кого-то оставить за пределами заявки на сегодняшний матч.