Мостовой – о матче «Зенит» - «Краснодар»: Эта игра не будет определяющим в борьбе за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

Экс-игрок сборной России считает, что эта игра не будет определяющей в борьбе за чемпионство, но отметил, что это будет хорошая проверка для обеих команд.

«Краснодару» будет трудно обыграть «Зенит». Для меня «Зенит» больше фаворит. Очень много зависит от Кордобы. Если защитники «Зенита» закроют Кордобу, то «Краснодару» будет очень тяжело», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар», который идёт на первом месте, опережает «Зенит» на два балла. Игра состоится в субботу, 11 ноября.