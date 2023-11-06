Масалитин: «Если бы Промес находился в оптимальной форме, он бы реализовал момент в концовке»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес сейчас находится не в оптимальной форме. Масалитин предъявил нидерландцу за нереализованный выход 1 на 1 в конце вчерашнего дерби с «Локомотивом». Напомним, поединок закончился вничью 1:1, но Промес мог принести своей команде победу.

«Если бы Квинси находился в оптимальной форме, то решил бы этот эпизод в пользу «Спартака», – цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Промес в нынешнем сезоне провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, где записал на свой актив 3 гола и 5 результативных передач.