Сысуев: «Судейство, конечно, опять у нас не лучшим образом»

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Ростов» Николай Сысуев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сегодня эта награда для вас была важна?

- Мы хотели выиграть, к сожалению, не удержали. «Ростов» хорошо в конце нас прессинговал. И оборонялись мы во втором тайме также не самым лучшим образом.

- Судя по всему, вы не очень довольны результатом матча?

- Честно говоря, нет. Хотелось выиграть сегодняшний матч.

- Были шансы?

- Были, конечно. В первом тайме нам пенальти не поставили, там Осипов играл рукой. Судейство, конечно, опять у нас не лучшим образом.

- Что-то позитивное можно из этой игры сегодня вынести?

- Вот у меня в руках. Для меня тоже это очень важно.