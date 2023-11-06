Шишкин: «Стоит «Спартаку» провести провальный матч, и все начинают по-новой хаять Абаскаля»

Экс футболист московского «Спартака» Роман Шишкин оценил выступления команды в этом сезоне. Бывший игрок сборной России подчеркнул, что коллектив Гильермо Абаскаля в нынешней кампании выступает нестабильно.

«Оно волнообразное. Достаточно посмотреть на статистику. Стоит команде приподняться, как она проводит провальный матч, и все начинают по-новой хаять Абаскаля», – цитирует Шишкина Bobsoccer.

Напомним, вчера

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в рамках московского дерби. Команда Гильермо Абаскаля в данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на 10 очков.