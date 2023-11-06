Промес – о ничьей с «Локомотивом»: Смешанные чувства

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1).

Нидерландец отметил, что испытывает смешанные чувства, ведь обидно, что не удалось победить, но радует то, что его команда не проиграла.

«Я рад, что заработали очко. Будем продолжать в том же ключе. Рано оставшись вдесятером, мы проявили характер и дух, играли с огнем в глазах. В предыдущих матчах нам этого не хватало. Увидел это сегодня, я был рад, но и легкое разочарование есть», - приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

Напомним, что «красно-белые» в концовке первой 45-минутки остались в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.