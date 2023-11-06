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Шишкин: «Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», возможно, не пропустил бы»

06 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Экс-футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат вчерашнего московского дерби, в котором «Спартак» и «Локомотив» разошлись миром со счётом 1:1. За «красно-белых» отличился Антон Зиньковский, тогда как в составе «железнодорожников» своё имя на табло записал Артём Дзюба.

«Спартаковцы ответственно отнеслись к делу. Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», может быть, даже доиграл бы до конца без пропущенного гола», – цитирует Шишкина Bobsoccer.

Отметим, что Роман Шишкин ранее в своей футбольной карьере успел поиграть как за «Спартак», так и за «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
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