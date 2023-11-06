Шишкин: «Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», возможно, не пропустил бы»

Экс-футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал результат вчерашнего московского дерби, в котором «Спартак» и «Локомотив» разошлись миром со счётом 1:1. За «красно-белых» отличился Антон Зиньковский, тогда как в составе «железнодорожников» своё имя на табло записал Артём Дзюба.

«Спартаковцы ответственно отнеслись к делу. Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», может быть, даже доиграл бы до конца без пропущенного гола», – цитирует Шишкина Bobsoccer.

Отметим, что Роман Шишкин ранее в своей футбольной карьере успел поиграть как за «Спартак», так и за «Локомотив».