Дркушич: «Точилин — отличный психолог»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о главном тренере команды Александре Точилине.

По словам словенского футболиста, 49-летний специалист умеет вселять в своих подопечных уверенность.

«По нему видно, что он бывший футболист. Александр Васильевич знает, о чём игроки думают, находясь на поле. Он — отличный психолог, ему удаётся вселять в команду уверенность», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Напомним, Точилин возглавил «Сочи» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова.

В 13 турах чемпионата России южане набрали девять очков и сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «Сочи» проведёт сегодня, 6 ноября, против «Динамо». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.