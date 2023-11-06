Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осипенко смазал пенальти и спас в концовке, или как «Ростов» увёз ничью из Оренбурга

06 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать
Оренбург
1:1
Ростов
окончен

«Оренбург» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 6 ноября на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург1:1Ростов
(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич72'  
  85'Осипенко Максим (1:1)
Сысуев НиколайАдамов АрсенСиваков МихаилПерес Матиас  50'Гогличидзе ЛеоФлорентин Сесар Габриэль  32' 84' (Куэро Джастин ( 84') Обухов Владимир  45' 67' (Гюрлюк Эмирджан ( 67') Вера Лукас ГабриэльМарин Джимми  76' 79' (Ковалёв Юрий ( 79') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 79' (Башич Иван ( 79') Мансилья Брайан Эсекиэль 84' (Михайлов Ярослав ( 84')
Запасные: Хотулёв ДанилаКнязев ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирMaksim Syschenko
Песьяков СергейЧернов Евгений 77' (Лангович Андрей ( 77') Осипенко МаксимТерентьев ДенисВахания ИльяЩетинин Кирилл  45' 57' (Акбашев Роман ( 57') Глебов ДанилБайрамян Хорен  77' 82' (Комаров Иван ( 82') Мохеби МохаммадГоленков ЕгорИонов Алексей 57' (Комличенко Николай ( 57')
Запасные: Прохин ДанилаКирш ИльяСтолбов КириллТугарев РоманШанталий ДаниилМедведев НикитаИгнатов Герман
06 ноября. Стадион "Газовик".

 

На понедельник 14-й тур РПЛ оставил аж три матча. В первом из них «Оренбург», целый месяц не знающий побед, принимал «Ростов», который как раз выбирается из кризиса. Три победы подряд значатся в активе команды Валерия Карпина, на эмоциональном подъёме Егор Голенков, усадивший на лавку Николая Комличенко, и компания как раз приехали в Оренбург. Там настроения не столь радужные.

Вера, Мансилья, Марин, Флорентин, Обухов и Воробьёв – все лидеры «Оренбурга» в строю и появились в стартовом составе. Однако первый момент в матче создали восходящие звёзды «Ростова». Щетинин сделал пас низом в чужую штрафную на Голенкова, Егор метров с десяти в падении пробил в дальний нижний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Игра шла на встречных курсах. Нельзя её назвать открытой, но в обороне команды не отсиживались.

Ответного хода «Оренбурга» ждать пришлось минут двадцать. Вроде бы после стандарта отбился «Ростов», но по ходу второй волны атаки пошёл заброс на Мансилью, который с лету зарядил метров с двенадцати в дальний угол. Брайан смог направить мяч мимо голкипера, но с «ленточки» вынес Осипенко. А следом ещё и Глебов успел накрыть прибежавшего на добивание Марина.

А самый реальный шанс случился на исходе получаса игры. Флорентин проиграл момент Голенкову, в своей штрафной площади наступив на голеностоп форварду. Сначала арбитры фол проглядели, но повторы помогли – через паузу назначен пенальти. Вот только Максим Осипенко не забил. Хорошо пробил, в угол, попав в итоге в штангу, от которой мяч пределы поля покинул. «Оренбург» и тут в долгу не остался. Воробьёв пробил со средней дистанции – Песьяков выручил, подбор забрал Марин, убрал на замахе Терентьева и пробил в штангу.

1:1 по попаданиям в каркас ворот и 0:0 на табло. Команды продолжали атаковать, пытались изменить ситуацию, однако мяч в ворота не летел. После кросса Гогличидзе Мохеби вдруг скинул мяч на Мансилью, а Брайан не попал в ближний угол с шести метров. Голенков с такой же дистанции замыкал мягкий наброс Глебова, однако и Егор по воротам не попал. Терентьев потерял мяч в борьбе с Обуховым, предоставил отличный шанс форварду, но тот не попал в створ, выпалив в дальний угол.

Такой матч просто не мог завершиться без забитых мячей, и команды перешли от обмена ударами к обмену голами в последней 20-минутке. Открыл счёт «Оренбург». Адамов пробил в угол – Песьяков отразил перед собой, Мансилья в подкате скинул на Воробьёва, которому осталось лишь вколотить в сетку – 1:0. У «Ростова» бил Акбашев – попал в Адамова, добавлял Комличенко – справился Сысуев, а Осипенко уже буквально затолкал мяч в сетку – 1:1.

Результативная ничья в Оренбурге, которая могла предстать в виде 3:3 или 4:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Оренбург

Новости по матчу

16:16
Сысуев: «Судейство, конечно, опять у нас не лучшим образом»
15:50
«Ростов» затолкал мяч в сетку ворот «Оренбурга», счёт равный
15:38
«Оренбург» открыл счёт в матче с «Ростовом» после ошибки Песьякова
14:47
Осипенко впервые не забил пенальти
13:56
Деограсия: «Было время, чтобы восстановиться, наша команда готова на 100%»
13:41
«Оренбург» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
11:06
Вахания: «Осипенко — лидер «Ростова», с ним оборона намного надёжнее»
09:41
Вахания: «Будет интересно посмотреть на гонку «Краснодара» и «Зенита»
09:14
Комличенко верит, что «Ростов» сможет повторить результат прошлого сезона
02:16
Оренбург - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14:54
Оренбург — Ростов: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 6 ноября 2023
11:28
Агент: «Трансфер Глебова не обсуждается»
09:47
Гойкович: «Лучше было бы играть матчи последнего тура группового этапа Кубка России в одно время»
15:52
«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Воробьевым
15:21
В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Вере
22:19
Комличенко отказался называть «Ростов» семьёй
21:15
«Оренбург» вновь проведёт сборы в Турции
20:11
Вратарь «Оренбурга» рассказал, что привнёс в команду Деограсия
16:13
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Веры в «Локомотив»
11:52
Комличенко рассказал о своей мотивации в матче с «Уралом»
11:21
В «Оренбурге» рассказали об интересе к игрокам своей команды
11:12
Оренбург – Ростов: бесплатный прогноз и ставка на матч 6 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:44
Гюрлюк: «Мной интересовался «Манчестер Сити», но я выбрал «Оренбург» 1
00:04
«Оренбург» не может победить при Деограсии почти месяц
17:21
В «Оренбурге» сообщили, что Деограсия точно доработает до конца сезона
11:43
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В сфере наших интересов есть несколько футболистов»
19:28
Прохин может покинуть «Ростов»
11:40
Уткин: «Ростов» будет в первой восьмёрке»
23:19
Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»
09:47
Полузащитник «Оренбурга» Башич назвал трёх лучших игроков РПЛ 1
16:53
​«Оренбург» запланировал переговоры с Верой
14:15
Уткин назвал Карпина идеальным тренером 1
13:29
Игрок «Оренбурга» Башич: «Возможно, я останусь в России до конца карьеры»
09:16
Футболист «Ростова» Мелёхин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
1
1
2.40 3.70 2.90
Видео
06.11.23 в 16:30
Урал Урал
Рубин Рубин
2.13 3.60 3.50
Видео
06.11.23 в 19:30
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
3.30 3.60 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
16:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если бы Промес находился в оптимальной форме, он бы реализовал момент в концовке»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Сысуев: «Судейство, конечно, опять у нас не лучшим образом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Стоит «Спартаку» провести провальный матч, и все начинают по-новой хаять Абаскаля»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Промес – о ничьей с «Локомотивом»: Смешанные чувства
16:06 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Не проткни Глушенков мяч на Дзюбу, «Спартак», возможно, не пропустил бы»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Точилин — отличный психолог»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» затолкал мяч в сетку ворот «Оренбурга», счёт равный
15:49 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Если Миранчук вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку»
15:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» открыл счёт в матче с «Ростовом» после ошибки Песьякова
15:36 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру «Спартака» в матче против «Локомотива»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Амбиции «Сочи» — быть как минимум в середине таблицы»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Бистрович – о матче против «Зенита»: Тяжело найти слова после такого поражения
15:25 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» и «Рубин» огласили стартовые составы
Все новости
Рекомендуем