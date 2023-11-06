Осипенко смазал пенальти и спас в концовке, или как «Ростов» увёз ничью из Оренбурга

«Оренбург» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 6 ноября на стадионе «Газовик».

На понедельник 14-й тур РПЛ оставил аж три матча. В первом из них «Оренбург», целый месяц не знающий побед, принимал «Ростов», который как раз выбирается из кризиса. Три победы подряд значатся в активе команды Валерия Карпина, на эмоциональном подъёме Егор Голенков, усадивший на лавку Николая Комличенко, и компания как раз приехали в Оренбург. Там настроения не столь радужные.

Вера, Мансилья, Марин, Флорентин, Обухов и Воробьёв – все лидеры «Оренбурга» в строю и появились в стартовом составе. Однако первый момент в матче создали восходящие звёзды «Ростова». Щетинин сделал пас низом в чужую штрафную на Голенкова, Егор метров с десяти в падении пробил в дальний нижний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Игра шла на встречных курсах. Нельзя её назвать открытой, но в обороне команды не отсиживались.

Ответного хода «Оренбурга» ждать пришлось минут двадцать. Вроде бы после стандарта отбился «Ростов», но по ходу второй волны атаки пошёл заброс на Мансилью, который с лету зарядил метров с двенадцати в дальний угол. Брайан смог направить мяч мимо голкипера, но с «ленточки» вынес Осипенко. А следом ещё и Глебов успел накрыть прибежавшего на добивание Марина.

А самый реальный шанс случился на исходе получаса игры. Флорентин проиграл момент Голенкову, в своей штрафной площади наступив на голеностоп форварду. Сначала арбитры фол проглядели, но повторы помогли – через паузу назначен пенальти. Вот только Максим Осипенко не забил. Хорошо пробил, в угол, попав в итоге в штангу, от которой мяч пределы поля покинул. «Оренбург» и тут в долгу не остался. Воробьёв пробил со средней дистанции – Песьяков выручил, подбор забрал Марин, убрал на замахе Терентьева и пробил в штангу.

1:1 по попаданиям в каркас ворот и 0:0 на табло. Команды продолжали атаковать, пытались изменить ситуацию, однако мяч в ворота не летел. После кросса Гогличидзе Мохеби вдруг скинул мяч на Мансилью, а Брайан не попал в ближний угол с шести метров. Голенков с такой же дистанции замыкал мягкий наброс Глебова, однако и Егор по воротам не попал. Терентьев потерял мяч в борьбе с Обуховым, предоставил отличный шанс форварду, но тот не попал в створ, выпалив в дальний угол.

Такой матч просто не мог завершиться без забитых мячей, и команды перешли от обмена ударами к обмену голами в последней 20-минутке. Открыл счёт «Оренбург». Адамов пробил в угол – Песьяков отразил перед собой, Мансилья в подкате скинул на Воробьёва, которому осталось лишь вколотить в сетку – 1:0. У «Ростова» бил Акбашев – попал в Адамова, добавлял Комличенко – справился Сысуев, а Осипенко уже буквально затолкал мяч в сетку – 1:1.

Результативная ничья в Оренбурге, которая могла предстать в виде 3:3 или 4:4.