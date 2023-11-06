Агент нападающего «Флуминенсе» Джона Ариаса Джанфранко Петрузелло в эксклюзивном интервью для сетевого портала «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован питерский «Зенит».

- «Зенит один из клубов, которые следят за Джоном, но на данный момент ни от него, ни от других, команд, которые за ним следят, нет ничего конкретного».

Ранее СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» летом были готовы заплатить за игрока сборной Колумбии 12 миллионов евро, а интерес к нему остается до сих пор.

Контракт 26-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до 31 августа 2026 года.