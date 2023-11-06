«Сочи» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Динамо Москва
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Протокол игры
|(1:0) Бурмистров Никита24'
|26'Чавес Луис (1:1)
Заболотный Николай•Дркушич Ваня•Алвес Марсело•Миладинович Иван•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Юсупов Артур•Макарчук Артём•Бурмистров Никита•Джорджевич Лука•Крамарич Мартин 31'
Лещук Игорь•Даса Элазар•Паршивлюк Сергей•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Гладышев Ярослав•Чавес Луис•Смолов Фёдор•Лаксальт Диего•Бителло•Тюкавин Константин
06 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).
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