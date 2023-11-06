«Урал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 14-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Рубин
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Протокол игры
Помазун Илья•Филипенко Егор•Бегич Сильвие•Итало•Сунгатулин Фаниль•Кулаков Денис•Мишкич Даниэль•Гильерме Шеттине•Егорычев Андрей•Юшин Александр•Бикфалви Эрик
Дюпин Юрий•Грицаенко Алексей•Тесленко Егор•Вуячич Игор•Кабутов Дмитрий•Безруков Руслан•Иву Угучукву•Ранджелович Лазар•Вада Валентин•Чумич Никола•Даку Мирлинд
06 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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