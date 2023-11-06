«Ростов» затолкал мяч в сетку ворот «Оренбурга», счёт равный

В матче 14-го тура Премьер-лиги «Оренбург» играет против «Ростова». Хозяева поля повели в счёте на 71-й минуте после неважной игры в рамке голкипера Сергея Песьякова и добивания Дмитрия Воробьёва. На 85-й минуте гости отыгрались. Отличился Максим Осипенко, который в первом тайме не забил пенальти. «Ростов» устроил настоящий штурм ворот, несколько ударов подряд, и Осипенко у линии вратарской тонко пробил в сетку.

На табло 1:1, при таком счете «Ростов» поднимается на 11-е место, соперник - четвертый с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.