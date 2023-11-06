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Смородская: «Если Миранчук вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку»

06 Ноября 2023 • 15:49 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
12.11 17:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Европе.

По мнению Смородской, грядущей зимой российскому футболисту стоит рассмотреть переход в другой европейской клуб, где он сможет получать больше игровой практики. При этом бывший президент «Локомотива» отметила, что Миранчуку пока рано думать о возвращении в РПЛ.

«Надеюсь, зимой Алексей Миранчук сможет найти себе другую команду в Европе и не будет думать о том, чтобы вернуться в РПЛ. Если Алексей вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Ольга Смородская Алексей Миранчук ещё теги

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