Смородская: «Если Миранчук вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Европе.

По мнению Смородской, грядущей зимой российскому футболисту стоит рассмотреть переход в другой европейской клуб, где он сможет получать больше игровой практики. При этом бывший президент «Локомотива» отметила, что Миранчуку пока рано думать о возвращении в РПЛ.

«Надеюсь, зимой Алексей Миранчук сможет найти себе другую команду в Европе и не будет думать о том, чтобы вернуться в РПЛ. Если Алексей вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.