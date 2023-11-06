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Игнатьев: «Локомотив» чувствует неудовлетворённость эксклюзив

06 Ноября 2023 • 15:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче «Локомотива» и «Спартака».

«Миранчук не был соучастником всех эпизодов. Фрагментами он смотрелся неплохо. Он много был у мяча, создал моменты. Да, временами он выпадал из игры, но не больше остальных. Я бы не взял на себя ответственность заклеймить позором Миранчука. Наверное, дело в массиве инерции. Как ни крути, он один из тех, на кого мы рассчитываем. Он уже долго подаёт надежды, но я его развития не вижу.

Наверное, по игре у «Локомотива» было небольшое преимущество во многом из-за того, что большую часть игры команда провела в полном составе. Я убеждён, что игроки «Локо» чувствуют неудовлетворённость. После удаления Хлусевича «железнодорожники» точно рассчитывали на победу», – сказал Игнатьев.

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Евро-Футбол.Ру,
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