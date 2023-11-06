«Оренбург» открыл счёт в матче с «Ростовом» после ошибки Песьякова

В первом из запланированных на сегодня матчей 14-го тура Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Ростов». Больше часа команды не могли открыть счет, в том числе и с пенальти, когда Максим Осипенко пробил в штангу. Тем не менее хозяева повели на 71-й минуте. «Ростов» вроде отбился после навеса с углового. Но Арсен Адамов пробил с подбора, голкипер гостей Сергей Песьяков неудачно сыграл в рамке, и Дмитрий Воробьёв добавил мяч в сетку.

Счет стал 1:0, «Оренбург» остается 13-м и проигрывает сопернику одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.