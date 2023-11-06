Шалимов оценил игру «Спартака» в матче против «Локомотива»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в столичном дерби против «Локомотива» (1:1), которое прошло вчера, 5 ноября, в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» не дал подавить себя, можно говорить о том, что характер команда проявила. У меня сложилось впечатление, что была реабилитация за «Факел», - приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце первого тайма «красно-белые» в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича, однако они первыми отличились благодаря голу Антона Зиньковского, но спустя некоторое время Артём Дзюба смог сравнять счёт.