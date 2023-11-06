Дркушич: «Амбиции «Сочи» — быть как минимум в середине таблицы»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал об амбициях клуба.

По словам словенского футболиста, южане намерены находиться как минимум в середине турнирной таблицы РПЛ.

«Амбиции «Сочи» заключаются в том, чтобы быть как минимум в середине таблицы. Если это не получается, то руководство принимает решение что-то поменять, от этого случаются тренерские перестановки», — цитирует Дркушича Metaratings.

Напомним, что в 13 турах РПЛ сочинцы набрали девять очков и сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «Сочи» проведёт сегодня, 6 ноября, против «Динамо». Начало — в 19:30 по московскому времени.