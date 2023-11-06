Бистрович – о матче против «Зенита»: Тяжело найти слова после такого поражения

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не может найти слова после такого поражения, ведь в первом тайме его команда хорошо проявляла себя и в атаке, и в обороне, не давая сопернику создать опасные моменты.

«Во втором мы опустились чуть ниже, отдали всё преимущество «Зениту». В итоге соперник реализовал первый же голевой момент. После этого было сложно вернуться в игру», - приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

«Балтика» за тур до конца первого круга РПЛ идёт в зоне вылета.