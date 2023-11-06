Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Локомотивом», 1:1, в матче 14-го тура РПЛ.

- Какое впечатление оставила игра? Матч был больше ничейным, если судить по моментам?

- Его мог выиграть и «Спартак», и «Локомотив». А если взять по закономерности игры, счет справедливый. «Красно-белые» проявили такой характер, которого давно уже не было.

- Можно ли записать в актив Абаскалю, что после потери Хлусевича он перестроил игру так, что команда вообще не потеряла в качестве и даже повела в счете?

- Не просто не потеряла. Никто не ожидал, что «Спартак» весь второй тайм в меньшинстве будет так хорошо играть, что никто даже не ощущал, что он находится в меньшинстве. Абаскаль правильно сделал замены, но нельзя не отдать должное футболистам. Они действительно бились и за себя, и за команду.

- Промес в конце мог забить. То есть были шансы даже на победу.

- Да-да. За последние матчи «Спартак» наконец-то проявил характер. Мы увидели, как коллектив бьется.

- Правильным ли был выбор Абаскаля не ставить Соболева? Мы видели, что особенно в начале матча «Спартак» играл забросами в штрафную.

- Мне это непонятно. Все-таки Саша показывал хорошую игру, бился за команду. Я не знаю, что происходит, почему каждый день у Абаскаля что-то меняется. Может, есть какие-то внутренние моменты. Потому что так резко перестать ставить игрока – это странно. Может он на тренировках не так работает, но мы видим, как он старается в играх.

- То есть Соболева ощутимо не хватало впереди?

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- Конечно. Это хороший футболист. Он дает «Спартаку» свои плюсы в игре.

- Дзюба долго не забивал, а в матче со «Спартаком» смог отличиться. Для него это был принципиальный момент?

- Однозначно. Хотя гол он не праздновал. Но эмоции со временем проходят. Думаю, он снял с себя какое-то давление, которое было из-за того, что он не мог забить. Хотя моменты у него были. Вчера Артём забил, когда это действительно было надо. Многие пишут, что это его команда, но я думаю, что для него это просто хороший момент, что он отличился.

- Если говорить о «Локомотиве», команда не может выиграть с 30 сентября. Чем это объясняется?

- В прошлом году «Спартак» тоже играл хорошо, но не мог забить. Бывает так, что игра плохая, но команда забивает. Есть такая череда матчей. Тот же «Локомотив» – неплохой клуб. И подбор футболистов есть. В прошлом сезоне «железнодорожники» здорово провели второй круг, и тогда было везение. А сейчас наоборот. Им надо выиграть два-три матча подряд, тогда команда раскроется.

- У «Спартака» одна победа в последних шести встречах. Тоже удачи не хватает?

- «Красно-белые» создают моменты, не забивают, и проигрывают. Они проваливают матч, а потом выдают хороший. У «Локомотива» другая ситуация. Он не проигрывает встречи, иногда вырывает очки на последних минутах.

Елена Григорьевская