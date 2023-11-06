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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»

06 Ноября 2023 • 15:25 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором встретятся нынешние лидеры турнирной таблицы «Зенит» и «Краснодар».

По мнению Глушакова, «быки» имеют все шансы обыграть действующего чемпиона России. Отметим, что на данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице РПЛ на два очка.

«У «Краснодара» в этом году хорошая команда с качественным подбором футболистов: есть хорошие молодые футболисты и легионеры. У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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