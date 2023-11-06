Глушаков: «У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором встретятся нынешние лидеры турнирной таблицы «Зенит» и «Краснодар».

По мнению Глушакова, «быки» имеют все шансы обыграть действующего чемпиона России. Отметим, что на данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице РПЛ на два очка.

«У «Краснодара» в этом году хорошая команда с качественным подбором футболистов: есть хорошие молодые футболисты и легионеры. У «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.