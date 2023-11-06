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«Урал» и «Рубин» огласили стартовые составы

06 Ноября 2023 • 15:21 Комментировать
Урал
...
Рубин
1 2.20 X 3.35 2 3.55
Через 0 ч. 11 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» примет казанский «Рубин». Ожидаемо, с первых минут на поле появятся голкипер Юрий Дюпин и Илья Помазун.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Урал

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