«Урал» и «Рубин» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» примет казанский «Рубин». Ожидаемо, с первых минут на поле появятся голкипер Юрий Дюпин и Илья Помазун.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Юшин, Бикфалви, Шеттине.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Поединок начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.
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