Глушаков: «Спартак» в меньшинстве иногда смотрелся лучше «Локомотива»

Экс-полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором между собой встречались его бывшие команды.

По мнению Глушакова, результат прошедшей встречи можно назвать закономерным. Футболист отметил, что даже играя в меньшинстве, «Спартак» порой смотрелся лучше «Локомотива».

«Понятно, что «Спартаку» было тяжело играть вдесятером, но они довольно неплохо выглядели: организованно в обороне и хорошо на контратаках. У них были хорошие моменты», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Отметим, что после 14 туров чемпионата России в активе «Спартака» и «Локомотива» равное количество набранных очков (по 21). Возглавляет же турнирную таблицу «Краснодар», набравший 31 балл.