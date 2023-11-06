Пятибратов – о Соболеве: «Для меня загадка, почему он не играл с «Локомотивом»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не появился на поле в столичном дерби против «Локомотива», которое завершилось вничью со счётом 1:1.

Специалист отметил, что форвард своими последними играми заслужил выйти на поле с первых минут, ведь он приносит команде результат.

«Понятно, что Абаскаль принимает решения и несет за них ответственность, но, на мой взгляд, Соболев — тот игрок, которого не хватало в этом матче. Для меня загадка, почему он не играл», - заявил Пятибратов в эфире «Матч Премьер».