Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за травмы

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о сроках восстановления защитника Матео Стаматова после травмы, которую он получил в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займёт примерно 3-4 недели», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Стаматов провёл за «Пари НН» 14 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета нижегородской команды болгарский футболист защищает с лета нынешнего года.

В 14 турах РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.