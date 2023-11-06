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Защитник «Пари НН» Стаматов пропустит около месяца из-за травмы

06 Ноября 2023 • 15:02 Комментировать
Пари НН
...
Балтика
12.11 14:00

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о сроках восстановления защитника Матео Стаматова после травмы, которую он получил в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«У Матео диагностировали перелом стопы. Восстановление займёт примерно 3-4 недели», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Стаматов провёл за «Пари НН» 14 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета нижегородской команды болгарский футболист защищает с лета нынешнего года.

В 14 турах РПЛ «Пари НН» набрал 20 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Матео Стаматов Дмитрий Кондратов ещё теги

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